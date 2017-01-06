Sudan ile Güney Sudan Arasında İnsani Yardım Anlaşması

Sudan'ın, Güney Sudan'a insani yardım gönderilmesi için topraklarının kullanılmasına izin veren mutabakat zaptının 6 ay uzatılmasını onayladığı bildirildi.



Sudan İnsani Yardım Komiseri Yardımcısı Ahmed Muhammed Osman ile Güney Sudan'ın Hartum Büyükelçisi Meyan Dut'un katılımıyla gerçekleşen imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osman, mutabakat zaptının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.



Osman, Sudan'ın Güney Sudan'a insani yardımların geçişi için tüm kolaylıkları sağlamaya özen gösterdiğini belirtti.



Mutabakat zaptı sayesinde Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'ın kuzeydoğusundaki Yukarı Nil eyaletinde bulunan 200 bin kişiye 54 bin 400 ton yardım ulaştırdı.



Yardımlarla ilgili kurulan Ortak Teknik Komiteden yapılan yazılı açıklamada, mutabakat zaptının süresinin uzatılmasının Güney Sudan'daki çatışmalardan etkilenen ve gıdaya ulaşmakta sıkıntı çeken insanlar için sarf edilen çabalara katkı sağlayacağı bildirildi.



Sudan ve Güney Sudan, Haziran 2014'te BM'nin talebi üzerine güneydekilere insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında insani koridor açılmasını öngören mutabakat zaptını imzalamıştı.