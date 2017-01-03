Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ne tadilat ve çevre düzenlemesi desteğinde bulunuldu.



TİKA, Sudan'da sağlık alanında gerçekleştirdiği projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Sudan genelinde sağlık alanında hayati önem taşıyan projelere imza atan TİKA tarafından Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ne tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldı.



Sudan'da yürütülen projelerden Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'nin idari bina, derslikler, uygulama salonları, kütüphane ve diğer bölümlerinin tadilat ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Bugüne kadar 10 binin üzerinde ebenin mezun olduğu ve 2015 yılında TİKA tarafından donanım desteği verilen Sudan Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi, yapılan tadilat ve çevre düzenlemesi ile modern bir görünüme kavuştu.



Sudan Federal Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Dr. İsmail Ahmad Mohammad, Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi Koordinatörü Dr. Tarık Hasen Ali, Sudan Federal Sağlık Bakanlığı Koordinatörü Defallah Saad Mohammad, Hartum Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'nin tadilat ve çevre düzenlemesi kapsamında verdiği destekten dolayı TİKA'ya teşekkürlerini ilettiler. - ANKARA