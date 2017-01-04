Sudan-Güney Sudan İlişkileri

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan ve Güney Sudan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'un, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelerek, Hartum ve Cuba arasındaki ilişkileri ele aldıkları bildirildi.



Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, BM Özel Temsilcisi Haysom, başkent Hartum'da Sudan Devlet Başkanı Beşir ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, görüşmede, Sudan ve Güney Sudan ilişkilerinin yanı sıra Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) temel üyelerinden olması hasebiyle Sudan'ın, Güney Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması için sergileyebileceği duruşu ele aldıklarını kaydetti.



Devlet Başkanı Beşir ile bölgedeki barış ve istikrarla ilgili Hartum ve Cuba arasındaki işbirliğini de görüştüklerini kaydeden Haysom, Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ile de iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması ve gidişatını ele aldıklarını ifade etti.



Sudan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da Bakan Gandur'un, ülkedeki gelişmeler ve özellikle de barış çalışmaları ile toplumsal ve ulusal diyalog sonuçlarının uygulanması konusunda bilgi verdiği belirtilmişti.



Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 2013'te Sudan ve Güney Sudan arasında taşımacılık, ticaret, petrol ve güvenlik alanlarında 9 anlaşmayı kapsayan işbirliği protokolü imzalanmıştı ancak her iki ülkenin birbirlerini, silahlı grupları desteklemekle suçlaması sonucu söz konusu işbirliği anlaşması uygulamaya geçmemişti.



Hartum yönetimi, Güney Sudan'ı kendi karşıtı olan silahlı grupları desteklemekle suçlarken, Güney Sudan ise Hartum hükümetini, isyancıların lideri eski Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar'ı desteklemekle suçluyor.