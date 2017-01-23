Sudan Diyalog Görüşmeleri

Katar'ın başkenti Doha'da, Sudan hükümeti ile bir araya gelen ülkedeki isyancı gruplardan "Sudan Kurtuluş Hareketi-İkinci Devrim"nin (SLM-SR), Darfur konusundaki Doha Barış Anlaşmasına resmi olarak katıldığı bildirildi.



Başkent Doha'da yapılan anlaşma, Sudan hükümeti adına Devlet Başkanı Yardımcısı Emin Hasan Ömer, SLM-SR adına ise hareketin lideri Ebul Kasım İmam tarafından imzalandı.



İmza töreninde Katar Başbakan Yardımcısı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud ile Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) Darfur Temsilcisi Jeremiah Nyamane Kingsley Mamabolo da hazır bulundu.



Ebul Kasım İmam, Libya aracılığıyla Sudan hükümetiyle barış anlaşması imzalamak için 2007'de Abdulvahid Muhammed Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi'nden ayrılmış ancak 2010'da hükümeti anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmemekle suçlayarak yeniden ayaklanmıştı.



Katar'ın başkenti Doha'da 27-31 Mayıs 2011 tarihlerinde Darfur Tüm Paydaşlar Konferansı düzenlenmiş ve söz konusu konferansta "Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi" (DDPD) kabul edilmişti. Akabinde 14 Temmuz 2011 tarihinde Doha'da Sudan Hükümeti ile Darfurlu isyancı gruplardan Özgürlük ve Adalet Hareketi arasında bir barış anlaşması imzalanmıştı.