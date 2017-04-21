Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, Mısırlı Mevkidaşı Şükri Ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, mevkidaşı Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelerek heyetler arası görüşme düzenledi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.