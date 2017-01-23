Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi Arabistan'da

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldiği bildirildi.



Suudi Arabistan Resmi Haber ajansı SPA'da yayınlanan habere göre, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Sudan Devlet Başkanı Beşir, başkentteki Yemame Sarayı'nda Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.



Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının desteklenmesini ele alan Beşir ve Selman ayrıca, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.



Görüşmenin ardından Sudan Devlet Başkanı Beşir onuruna yemek verildi.