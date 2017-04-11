Sudan Devlet Başkanı Beşir Kuveyt'te

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te, Emir Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah ile görüştüğü bildirildi.



Emirlik Divan İşleri Bakan Yardımcısı Ali Cerrah es-Sabah ziyarete dair yaptığı açıklamada, görüşmelerde iki ülke arasındaki ortak menfaatlere hizmet eden iş birliğini güçlendirme ve genişletme konularının ele alındığını belirtti.



Görüşme sırasında Sudanlı bakanlardan oluşan üst düzey heyetin de hazır bulunduğu belirtildi.



Kuveyt'in Hartum Büyükelçisi Bessam el-Kabnedi daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin Sudan'a yatırım yapan öncü ülkeler arasında yer aldığını ve yatırım hacminin 5 milyar doları bulduğunu söylemişti.



Sudan Devlet Başkanı Beşir son olarak Şubat 2000'de Kuveyt'i ziyaret etmişti.