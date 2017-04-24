Sudan'dan Türk Şirketlerine Yatırım Çağrısı

Sudan Devlet Bakanı Usame Faysal, Türk şirketlerine, ülkesinde yatırım yapmaları çağrısında bulundu.



Devlet Bakanı Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk şirketlerinin işlerinde çok ciddi olduklarını belirterek, onları ülkesine çekmek istediklerini söyledi.



Geçen yıllarda Sudan'a çok sayıda Türk firmasının geldiğini aktaran Faysal, söz konusu firmaların altyapı ve madenciliğin yanı sıra çeşitli alanlarda çalışmalar yaptığını kaydetti.



Sudan'ın başkenti Hartum'da gelecek ay yerel pazarda yatırım fırsatlarını görüşmek için Türkiye-Sudan Ekonomi Forumu yapılması bekleniyor.



Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerde 2002'den bu yana belirgin bir iyileşme gözlemlenirken iki ülke arasındaki yatırım hacminin 2 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.



Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla 1997 yılında uygulanmaya başlanan yaptırımlar, Sudan'ın yabancı bankalarla doğrudan işlem yapmasını engelleyerek döviz rezervleri ve dış yatırımlarının düşmesine yol açtı. Bu nedenle 20 yıl boyunca dengeli bir ekonomi inşa edemeyen Sudan, ABD yönetiminin 13 Ocak'ta yaptırımları kaldırma yönünde aldığı kararla ekonomik zararlarını gidereceği yeni bir aşamaya geçmeyi hedefliyor.