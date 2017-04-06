Sudan'daki Ulusal Diyalog Görüşmeleri

Sudan Devlet Başkan Yardımcısı İbrahim Mahmud, silahlı gruplarla ulusal diyalog görüşmelerinin bu ay yeniden başlayabileceğini söyledi.



Başkent Hartum'da Afrika Arabuluculuk Heyeti Başkanı Thabo Mbeki ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Mahmud, yol haritasına göre görüşmelerin devam etmesi konusunu ele aldıklarını ifade etti.



Görüşmelerin bu ay yeniden başlayabileceğini belirten Mahmud, Mbeki'nin silahlı gruplarla yapacağı görüşmelerin ardından konunun netleşeceğini aktardı.



Mahmud, gruplar arasındaki bazı iç anlaşmazlıkların görüşmelerin seyrini etkilememesini umduğunu dile getirdi.



Mbeki, birkaç günlük ziyaret için bu sabah Hartum'a gelmişti.



İktidardaki Ulusal Kongre Partisi ile koalisyon partileri arasındaki diyalog görüşmeleri, Beşir'in çağrısıyla 2015 yılının ekim ayında başlamıştı.



Muhalefet, "siyasi tutukluların serbest bırakılması, özgürlükleri sınırlandıran kanunların ilga edilmesi, diyaloğu yönetecek bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması" başta olmak üzere öne sürdüğü şartların kabul edilmemesi üzerine görüşmeleri boykot etmişti.



"Nida Sudan" ittifakı çatısı altında bir araya gelen muhalifler, son olarak geçen yıl ağustos ayında, Afrika Arabuluculuk Heyeti tarafından sunulan ve Hartum hükümeti tarafından kabul edilen yol haritasını imzalamayı kabul etmişti.



Bunun üzerine eski Güney Afrika Devlet Başkanı Thabo Mvuyelwa Mbeki arabuluculuğunda, hükümet heyeti ile Darfur'da çatışan silahlı gruplar ve hükümetle Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) arasında olmak üzere 2 bölümden oluşan görüşmeler başlamış ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştı.