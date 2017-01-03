Sudan'daki Olaylar

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.



Orta Darfur Valisi Cafer Abdulhikem, yaptığı açıklamada, Cebel Merra bölgesine bağlı Nertta beldesini basan silahlı kişilerin halka ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 4'ü polis 47 kişinin yaralandığını duyurdu. Abdulhikem, elde edilen ilk verilerin, saldırıyı Abdulvahid Muhammed Nur Hareketi'ne bağlı unsurların gerçekleştirdiği yönünde olduğunu söyledi.



Abdulvahid hareketi bu suçlamalara cevap vermezken, Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM-AW) saldırıdan hükümet güçlerini sorumlu tuttu. SLM-AW, yaptığı yazılı açıklamada, "saldırının, rejimin alışık olduğu insanlık dışı bir tutum" olduğunu ifade etti.



Ülkedeki ana muhalefet partisi Milli Ümmet Partisi ise saldırıyı "rejim milislerinin yeni katliamı" olarak nitelendirdi ve olayla ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı.



Sudan'ın Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü ise 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.