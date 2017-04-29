Sudan'da Uyuşturucuyla Mücadele

Sudan'da son bir yıl içerisinde uyuşturucu madde olarak kullanılan 3 milyon hap, 59 ton "Hint keneviri" ve 10 ton "gat" ele geçirildiği bildirildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Birimi Başkanı Muhammed Abdullah en-Naim, ülkede son bir yıl içerisinde uyuşturucu madde olarak kullanılan 3 milyon hap, 59 ton "hint keneviri" ve 10 ton "gat" ele geçirildiğini söyledi.



Naim, bazı gençlerin, yerel dilde "El-Harşe" olarak bilinen, günde 200 ila 300 miligramı bulan yüksek dozda "captagon ve taramadol" kullandığını belirtti.



Üniversitelerde öğrencilere bu ilaçları pazarlayan bir çetenin daha önce çökertildiği ve çete üyelerinin yargılandığı bilgisini veren Naim, bu çetelerin, gerek içerde gerekse dışarda Sudan'ı uyuşturucuya batırmak için çalıştığını kaydetti.



El-Hayat Tedavi ve Psikolojik ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Hayat Şebu da merkezde son 3 yıl içerisinde çoğunluğu 18 ile 44 yaş arasında bin 500 uyuşturucu bağımlısına hizmet verildiği bilgisini verdi.