Sudan'da Ulusal Kongre Partisi'nin 4. Genel Kongresi

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ulusal mutabakat hükümetinin önümüzdeki hafta kurulacağını bildirdi.



Beşir, başkanı olduğu iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 4. Genel Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Milli diyalog görüşmeleri sonucu alınan karar gereğince mutabakat hükümeti gelecek hafta kurulacak. Böylece, ülkenin genel anlamda kalkınması hedefleniyor." dedi.



Kongreye Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay da katıldı. Aktay, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin selamını Sudan halkına iletti.



Türkiye'nin Sudan aleyhinde planlanan komploları takip ettiğini belirten Aktay, "Son üç yıl içinde Türkiye de birçok komplo ve bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Halkın direnişiyle bunların hepsi başarısız oldu." diye konuştu.



Katılımcılardan Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ise ulusal mutabakat hükümetinin kurulmasıyla Sudan halkının enerjisini istikballeri için seferber edeceğini belirtti.



Sudan Devlet Başkanı Beşir, ülkede siyasi taraflar ve toplumun tüm kesimleri arasında barış ve uzlaşı ortamının sağlanması amacıyla Ocak 2014'te "Kapsamlı Reform Planı" ilan ederek, atılacak adımların tartışılması için milli diyalog süreci başlatmıştı.