Sudan'da "Türk Kahvesi Gecesi"

Sudan'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen "1 Kahve 40 Hatır" isimli etkinlikle Türk kahvesi Sudanlı yetkililere tanıtıldı.



YEE Hartum Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kahvesi Gecesi"ne Sudan Kültür Bakanı Et-Tayyib Hasan Bedevi ve milletvekili Muhammed el-Mutasım Hakim'in de aralarında bulunduğu 40 yetkili davet edildi.



Etkinlikte, Türk kahvesinin geleneksel bir içecek olmanın ötesinde bir kültürü temsil ettiği belirtildi. Bu yönüyle Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"nde yer aldığı vurgulandı.Hartum YEE Müdürü Feyzullah Bahçi, "1 Kahve 40 Hatır" etkinliklerinin devamının geleceğini ve yıl sonuna kadar 6 kültür gecesi daha gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Sudan Kültür Bakanı Bedevi ise iki ülke arasındaki iş birliğinden gurur duyduklarını belirterek, "Bu vesileyle 16 Nisan'daki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçları dolayısıyla Türk halkını tebrik ediyorum. Referandumdan 'evet' çıkmasının ardından Türkiye'nin daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.



YEE'nin düzenlediği Türkçe kurslarının önemine dikkati çeken Bedevi, Kültür Bakanı Nabi Avcı'yı da Sudan'a davet ettiğini dile getirdi.