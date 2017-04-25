Sudan'da İnsan Tacirlerinin Elindeki 9 Rehine Kurtarıldı

Sudan polisinin ülkenin doğusundaki Kassala Eyaleti'nde düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu insan tacirleri tarafından alıkonulan 2'si çocuk 9 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.



Kassala Eyaleti Vali Vekili Meczub Ebu Musa Meczub hükümete yakın "Eş-Şuruk" televizyonuna yaptığı açıklamada, Sudan polisinin insan ticareti ve kaçakçılığı yapan suç şebekesine düzenlediği operasyonda 2'si çocuk 9 rehinenin kurtarıldığını belirtti.



Operasyonda yakalananların üzerinde 25 bin dolar ile 61 bin 800 dolar değerinde Sudan cüneyhi bulunduğunu aktaran Meczub, söz konusu operasyonun "Sudan'ın insan tacirleri ve kaçakçılarıyla mücadele etmediğini iddia eden tüm kuruluşlara karşı iyi bir cevap teşkil ettiğini" ifade etti.



Meczub ayrıca yabancı uyruklu olduklarını kaydettiği söz konusu insan tacirlerinin gözaltına alındığını söyledi.



Sudan'da bazı suç örgütleri yasa dışı göçmenleri alıkoyarak fidye talebinde bulunuyor ve bu durum insan ticaretine dönüştürülüyor.



Sudan, daha iyi koşullarda bir yaşam umuduyla yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyenler için başlıca geçiş güzergahı konumunda bulunuyor.



Bölge ülkelerinde son yıllarda artış gösteren "insan ticareti ve kaçakçılığı" sorunuyla mücadele için Sudan'da Ekim 2013'te düzenlenen "Afrika Kıtası'nda İnsan Ticareti ve Kaçakçılığıyla Mücadele" konferansında, "Hartum Süreci"nin başlatılması kararı alınmıştı. Bu karar kapsamında Afrika ülkelerinin yanı sıra Norveç, İngiltere ve İspanya'nın da aralarında yer aldığı bazı Batılı ülkelerin katılımıyla 24 Mayıs 2016'da gerçekleştirilen ilk toplantıya, Sudan'ın başkenti Hartum ev sahipliği yapmıştı.