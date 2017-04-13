Sudan'da İnsan Tacirlerinin Elindeki 21 Rehine Kurtarıldı

Sudan'ın Kassala eyaletinde düzenlenen operasyon sonucu, insan ticareti ve kaçakçılığı yapan 7 kişi yakalandı, alıkonulan yabancı uyruklu 21 rehine kurtarıldı.



Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan haberde, Kassala eyaletine bağlı Kassala ve Halfa'da emniyet güçlerinin, alınan istihbarat doğrultusunda düzenlediği operasyonda, insan ticareti ve kaçakçılığı yapan 7 kişinin yakalandığı belirtildi.



Haberde, insan tacirlerinin elinde bir ayı aşkın süredir alıkonulan ve ismi açıklanmayan bir komşu ülkeden oldukları belirtilen 21 rehinenin kurtarıldığı bildirildi. Rehinelerin yaşlarının 18 ila 30 arasında değiştiği, 10'unun erkek, 8'inin kadın, 3'ünün ise çocuk olduğu kaydedildi.



Bölge ülkelerinde son yıllarda artış gösteren "insan ticareti ve kaçakçılığı" sorunuyla mücadele için Sudan'da Ekim 2013'te düzenlenen "Afrika Kıtası'nda İnsan Ticareti ve Kaçakçılığıyla Mücadele" konferansında, "Hartum Süreci"nin başlatılması kararı alınmıştı. Bu karar kapsamında Afrika ülkelerinin yanı sıra Norveç, İngiltere ve İspanya'nın da aralarında yer aldığı bazı Batılı ülkelerin katılımıyla 24 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk toplantıya, Sudan'ın başkenti Hartum ev sahipliği yapmıştı.



Sudan, daha iyi koşullarda yaşam umuduyla yasa dışı yollardan Avrupa veya İsrail'e geçmek isteyen göçmenler için başlıca geçiş güzergahı konumunda bulunuyor.



Sudan'da, söz konusu sorun ile mücadele kapsamında insan kaçakçılığı yapanlara idam ve 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesini öngören yasa 2014 yılında parlamentodan geçmişti.