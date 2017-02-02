Sudan'da Gözaltına Alınan İngiliz Serbest

Sudan'da gözaltına alınan İngiliz vatandaşının Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Sudan'da Gözaltına Alınan İngiliz Serbest

Sudan'da gözaltına alınan İngiliz vatandaşının Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, geçen ay ülkeye yasadışı yollardan girmek suçundan gözaltına alınan İngiliz Philip Coks, İngiltere hükümetinin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir tarafından çıkarılan afla serbest bırakıldı.

Coks'un Hartum'daki İngiltere Büyükelçiliğine teslim edildiği aktarılırken, konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Coks, geçen ay Sudan'da Darfur'un El-Faşir bölgesinde gözaltına alınmıştı.

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