Sudan'da "Eğitim" Toplantısı

Afrika'daki İslami Üniversiteler Kuruluş Toplantısı Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı.



Sudan'da 1966'da kurulan Uluslararası Afrika Üniversitesinin işbirliği ile Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının sponsorluğunda gerçekleşen ve 2 gün sürecek toplantıda, Afrika kıtasının eğitim ihtiyacıyla ilgili çalıştay ve paneller düzenlenecek.



Uluslararası Afrika Üniversitesince kendisine fahri doktora ünvanı verilen Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Salih bin Abdulaziz Al eş-Şeyh, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, mevcut dönemde Afrika'da eğitimin Suudi Arabistan'ın önceliklerinden olacağını söyledi.



Uluslararası Afrika Üniversitesinin daha seçkin bir yere gelmesine destek vereceklerini ifade eden Şeyh, üniversitenin merkez kütüphanesinin inşası için bağışta bulunacaklarını, kütüphaneye 2 bin kitap bağışlayacaklarını ve bin öğrencinin 5 yıl boyunca eğitim masraflarını karşılayacaklarını aktardı.



Üniversitenin Rektörü Kemal Abid ise üniversitenin İslami değerlere bağlılığa ve Afrika'da İslami yönlerin vurgulanmasına önem verdiğini ifade etti.



Toplantıyla performans ve rekabet gücünün artırılması ile üniversitelerde kazanılan akademik yeteneklere toplumun yararına olacak şekilde işlerlik kazandırılması hedefleniyor.