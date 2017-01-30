Sudan'da Bir Doktorun Öldürülmesi

Sudan'da meslektaşlarının ölümüyle sonuçlanan olayı protesto eden doktorlar, başkent Hartum'da gösteri düzenledi.



Hartum'daki Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan onlarca doktor, meslektaşlarının, ülkenin güneydoğusundaki Sennar kentinde özel bir poliklinikte Sudanlı bir kişi tarafından öldürülmesini protesto etti.



Göstericiler, yetkililere, doktor ve sağlık görevlilerinin korunmasını öngören bir yasanın yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.



Doktorlar Merkez Komitesi Başkanı Muhammed Yis Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen barış yanlısı gösteriyle doktor ve hasta arasındaki ilişki ile doktorluk mesleğinin kutsallığına dikkati çekmek istediklerini, sağlık personellerini korumaya ilişkin yasanın yürürlüğe girmesinde geç kalındığını belirtti.



Abbdullah, böyle bir olayın Sudan toplumu için de yeni bir durum olduğunu söyledi.



Sennar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Prof. Dr. Mübarek Adem Arabi, geçen hafta Sudanlı bir kişi tarafından öldürülmüştü. Güvenlik güçlerince yakalanan sanığın sorgusunun devam ettiği ifade edilmişti.