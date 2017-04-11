Sudan'a Seyahatte Mısırlı Erkeklere Vize Şartı Geldi

Sudan'da 18 ila 50 yaş arasındaki Mısırlı erkeklerin Sudan'a seyahat etmeleri için vize alınması yönünde karar alındı.



Sudan Dışişleri Bakanlığı, 18 ila 50 yaş arasındaki Mısırlı erkeklerin Sudan'a seyahat etmeleri için vize alması gerektiğini, kararın nedeninin ise teröristlerin ülkeye sızmasını önlemek olduğunu açıkladı. Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, kararın iki ülke arasında görüşme yapıldıktan sonra alındığını söyledi. Gahndour, "Vatandaşların her iki ülkeye düzenli olarak girmesi ve terör unsurlarının giderilmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.



Mısırlı kadınların ise vizesiz girişlerinin devam ettiği açıklandı. - HARTUM