Suçüstü Yakalanan Zanlı, Arbedede Yaralandı

Şişli'de bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı, çıkan arbedede silahla vurularak yaralandı.



Teşvikiye Mahallesi Vali Konağı Caddesi Akkavak Sokak'ta bir iş yerinden hırsızlık yapan Yavuzhan K'yı (20) polis olay yerinde yakaladı.



Kaçmaya çalışan zanlı ile polis ekipleri arasında çıkan arbedede, Yavuzhan K. karnından vuruldu.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan zanlının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Caddeyi bir süre trafiğe kapatan polis, güvenlik şeridi çekerek, zanlının kaçarken attığı mücevherleri topladı.



Hırsızlıktan sabıka kaydı bulunan Yavuzhan K'nın, arbede sırasında kendini vurduğu ifade edildi.