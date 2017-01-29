Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Sucuk Ekmek Festivali'nde, vatandaşlara 2 ton sucuk dağıtıldı.



Hüseyin Kabasakal Parkı'nda, Kadirli Belediyesi tarafından organize edilen festival, Kaymakam Tamer Orhan, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın ızgara ateşini yakmasıyla başladı.



Parktaki 24 ayrı noktada kurulan ızgaralarda pişirilen 15 bin kişilik 2 ton sucuk, vatandaşlara ekmek arasında dağıtıldı. Alanı dolduran çok sayıda vatandaşa, şalgam, ayran ve su da ikram edildi.



Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri festivalin ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.



Kadirli'nin sucuk ekmek ile marka olma yolunda ilerlediğini belirten Tarhan, "Türkiye'nin farklı şehirlerinden vatandaşlarımız dahi geliyor. Sucuk ekmek yöremiz için bir değerdir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2 ton sucuk ekmek dağıttık. Herkesi sucuğa doyuracağız." dedi.



Festivale Adana'dan katılan Özcan Küçükkılınç ise sucuk ekmeği çok sevdiğini ve etkinliğe her yıl geldiğini kaydetti.



Sanatçı Oğuz Yılmaz'ın konser verdiği festivalde, halk oyunları ve animasyon gösterileri sunuldu.



Ayrıca belediye ekiplerince, kamyonlarla festival alanına getirilen kar, çocuklar ve ailelerinin kar topu oynayarak eğlenceli dakikalar yaşamasını sağladı.