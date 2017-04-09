Suçlular kadın polislerinden kaçamıyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir süre önce göreve başlayan kadın komiser ve polis memurları suçluların korkulu rüyası oldu



ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir süre önce göreve başlayan kadın komiser ve polis memurları, suçluların korkulu rüyası oldu.

172. yıldönümünü kutlayan Türk Polis Teşkilatında sayıları artan kadın polisler önemli görevler üstlenmeye başladı. Polis teşkilatına yerleşen Fetullahçı Terör Örgütü üyesi polislerin teşkilattan atılarak tutuklanmasının ardından polis teşkilatına devletine sadık, milletini seven, ülkesi için gözünü kırpmadan canını verecek yeni polisler alındı. Çoğu üniversite mezunu olan kadın polisler de gece-gündüz demeden çalışıyor.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli yaklaşık 25 kadın komiser ve polis memur, göreve yeni başlamalarına rağmen suçluların korkulu rüyası oldu. Nerede bir suç varsa anında orada görev alan kadın polislerin başında ise komiser Beyhan Eraslan ve Melda Yeşil bulunuyor. İki komiser, diğer kadın polisleri operasyon ya da uygulamalar sırasında sevk ve idare ediyor. Yapılan uygulamada vatandaşların kimlik kontrolünü yapan kadın polisler, aranması çıkan kişileri gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelisi 2 kardeş ise, yine kadın komiserler Beyhan Eraslan ve Melda Yeşil'in de katıldığı çalışmada yakalandı.