Suçlu Facetime Mı?

Belirli bölgelerde yasadışı olmasına rağmen direksiyon başındayken telefon kullanmayı sürdürenler var. Bunu yapanlar, çoğu defasında karar verme yeteneklerinin düştüğünü göstermiş bulunuyor. ABD, Texas'ta 2014'te yaşanan, beş yaşında bir kızın öldüğü üzücü kazada ise davacılar, Apple'ı sorumlu tuttular.



Modisette ailesi, 24 Aralık 2014 günü trafik sıkışıklığı nedeniyle Texas yollarında yavaşça seyretmekteydi. Bu sırada arkadan 100km/saatte hızla gelen bir araç, ailenin otomobiline çarptı. Baba James ve beş yaşındaki Moriah ağır yaralandı; Moriah ne yazık ki yaşamını yitirdi. Çarpan aracın 20 yaşındaki sürücüsü, kaza sırasında Apple FaceTime kullandığını itiraf etti. Hatta polis kaza yerine geldiğinde FaceTime halen çalışıyordu.



Sürücü sorumlu davranmış olsaydı, kaza engellenebilirdi ancak davacılar, Apple'ın da daha iyi davranabileceğini ileri sürdü. Davaya göre Apple, 2008'de başvurusu yapılmış ve 2012'de kullanım hakkı kazanılmış bir patente sahip ve bu patent, hareket halindeki bir araçta FaceTime kullanmaya çalışan iPhone ve iPad kullanıcılarının FaceTime kullanmasını kısıtlayabiliyor. Dava, Apple'ın kar için kullanıcılarının güvenliğini yok saydığını ileri sürüyor ve Apple için sert ithamlarda bulunuyor. Davaya göre Apple, küçük bir maliyet karşılığında böyle bir işlevi hayata geçirebilirdi.



Dava, yaşanan zararın ve tıbbi giderlerin parasal olarak karşılanmasını talep ederken, Apple'ın söz konusu patenti nasıl hayata geçirmesi gerektiğinden bahsetmiyor. Davanın kazanılması, ona yasal anlamda emsal olma niteliği kazandırabilir. Apple ise konu hakkında şimdiye kadar yorum yapmaktan kaçındı.