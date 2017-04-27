Suçıktı'ya Estetik Dokunuş

Dursunbey Belediyesi tarafından Suçıktı içinde başlatılan tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı.



Dursunbey Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Suçıktı içerisinde başlatılan tadilat ve yenileme çalışmalarında sona gelindi. Suçıktı içerisinde bulunan yeşil alanları arttıran Dursunbey Belediyesi çim alanların zarar görmemesi için toprak içine petek kalıplar yerleştirdi. Görsel açıdan da birçok yeniliği Suçıktı'da uygulayan Dursunbey Belediyesi önümüzdeki günlerde sezonu açmaya hazırlanıyor.



Çalışmalara aralıksız devam eden Dursunbey Belediyesi ekipleri Suçıktı'nın üst kısmında bulunan piknik alanını da genişleterek bu yıl vatandaşların hizmetine sunacak. Öte yandan Suçıktı girişinde bulunan binlerce metreküp hafriyatı temizleyen Dursunbey Belediyesi Suçıktı'nın girişine estetik bir dokunuş yapma kararı aldı. Daha önce yaşanan park sorununu da ele alan Belediye yeni yapılacak düzenleme ile yüzlerce aracın park edebileceği bir proje üzerinde çalışma yapma kararı aldı. Dursunbey Belediyesi Etüt Proje Müdürü Peyzaj Mimarı Samet Çetinkaya tarafından hazırlanan projenin görselleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Yeşil alanların arttırıldığı yeni projede bir hayırsever tarafından da Bosna çeşmesi Suçıktı'ya yapılacak. Alaçam suyunun akacağı Bosna çeşmesi Suçıktı girişine estetik bir görüntü verecek. İtfaiye girişine kadar uzayacak olan Suçıktı'nın girişine görsel açıdan Dursunbey'i simgeleyecek olan bir tag yerleştirilecek.



Önümüzdeki günlerde başlayacak olan çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor. - BALIKESİR