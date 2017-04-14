Suç ve Ceza

Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği Suç ve Ceza tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Suç ve Ceza

Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği Suç ve Ceza tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

XIX. yüzyıl Rusya'sından tüm zamanlara ve tüm toplumlara atılan bir çığlık… Raskolnikov'un baltası kimileri için insanlığa karşı işlenmiş bir suçun, kimileri için de işlenmiş büyük suçların cezasının simgesidir. Öldürülen, zavallı yaşlı kadın mı, yoksa sömürü ve zalimliğin ifriti mi? Katil, kendini adaletin silahı olarak gören bir narsist mi, yoksa adalete sunulan bir kurban mı?

Dostoyevski, kimi zaman Raskolnikov, kimi zaman bir fahişe, kimi zaman öldürülen yaşlı bir kadın, kimi zaman da cinayeti soruşturan bir savcının sesi olup; aAslında sistemin herkese aynı yok edicilikle davrandığını gösteriyor.

Yabancı Sahne'de Deniz Hamzaoğlu'nun uyarlaması ve yönetiminde sahnelenen "Suç ve Ceza", bu soruların yanıtlarını seyircinin şah damarlarında aradığı bir oyun…

Yazan: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Çeviren: Anzhela Barshchevskaya

Uyarlayan & Yöneten: Deniz Hamzaoğlu

Oyuncular: Yiğit Uçan, Gülay Say, Deniz Hamzaoğlu

Müzik: Yiğit Güçlü

Yönetmen Yardımcısı: Yiğit Uçan

Kostüm Tasarım: Gülay Say

Işık Tasarım: Deniz Hamzaoğlu

Işık Kumanda: Doğa Demirhan

Müzik Kumanda: Doğukan Mutlu

Sahne Amiri: Fatma Yılmaz

Asistan: Murat Mendeş

Fotoğraf: Eyüp Doğdu

Grafik Tasarım: Dilek Baş

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Entropi Sahne

Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Suç ve Ceza

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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