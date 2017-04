Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği Suç ve Ceza tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



XIX. yüzyıl Rusya'sından tüm zamanlara ve tüm toplumlara atılan bir çığlık… Raskolnikov'un baltası kimileri için insanlığa karşı işlenmiş bir suçun, kimileri için de işlenmiş büyük suçların cezasının simgesidir. Öldürülen, zavallı yaşlı kadın mı, yoksa sömürü ve zalimliğin ifriti mi? Katil, kendini adaletin silahı olarak gören bir narsist mi, yoksa adalete sunulan bir kurban mı?



Dostoyevski, kimi zaman Raskolnikov, kimi zaman bir fahişe, kimi zaman öldürülen yaşlı bir kadın, kimi zaman da cinayeti soruşturan bir savcının sesi olup; aAslında sistemin herkese aynı yok edicilikle davrandığını gösteriyor.



Yabancı Sahne'de Deniz Hamzaoğlu'nun uyarlaması ve yönetiminde sahnelenen "Suç ve Ceza", bu soruların yanıtlarını seyircinin şah damarlarında aradığı bir oyun…



Yazan: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski



Çeviren: Anzhela Barshchevskaya



Uyarlayan & Yöneten: Deniz Hamzaoğlu



Oyuncular: Yiğit Uçan, Gülay Say, Deniz Hamzaoğlu



Müzik: Yiğit Güçlü



Yönetmen Yardımcısı: Yiğit Uçan



Kostüm Tasarım: Gülay Say



Işık Tasarım: Deniz Hamzaoğlu



Işık Kumanda: Doğa Demirhan



Müzik Kumanda: Doğukan Mutlu



Sahne Amiri: Fatma Yılmaz



Asistan: Murat Mendeş



Fotoğraf: Eyüp Doğdu



Grafik Tasarım: Dilek Baş



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Entropi Sahne



Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Suç ve Ceza



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır