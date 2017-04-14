Suç ve Ceza
Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği Suç ve Ceza tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği Suç ve Ceza tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
XIX. yüzyıl Rusya'sından tüm zamanlara ve tüm toplumlara atılan bir çığlık… Raskolnikov'un baltası kimileri için insanlığa karşı işlenmiş bir suçun, kimileri için de işlenmiş büyük suçların cezasının simgesidir. Öldürülen, zavallı yaşlı kadın mı, yoksa sömürü ve zalimliğin ifriti mi? Katil, kendini adaletin silahı olarak gören bir narsist mi, yoksa adalete sunulan bir kurban mı?
Dostoyevski, kimi zaman Raskolnikov, kimi zaman bir fahişe, kimi zaman öldürülen yaşlı bir kadın, kimi zaman da cinayeti soruşturan bir savcının sesi olup; aAslında sistemin herkese aynı yok edicilikle davrandığını gösteriyor.
Yabancı Sahne'de Deniz Hamzaoğlu'nun uyarlaması ve yönetiminde sahnelenen "Suç ve Ceza", bu soruların yanıtlarını seyircinin şah damarlarında aradığı bir oyun…
Yazan: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Çeviren: Anzhela Barshchevskaya
Uyarlayan & Yöneten: Deniz Hamzaoğlu
Oyuncular: Yiğit Uçan, Gülay Say, Deniz Hamzaoğlu
Müzik: Yiğit Güçlü
Yönetmen Yardımcısı: Yiğit Uçan
Kostüm Tasarım: Gülay Say
Işık Tasarım: Deniz Hamzaoğlu
Işık Kumanda: Doğa Demirhan
Müzik Kumanda: Doğukan Mutlu
Sahne Amiri: Fatma Yılmaz
Asistan: Murat Mendeş
Fotoğraf: Eyüp Doğdu
Grafik Tasarım: Dilek Baş
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Entropi Sahne
Mekan Adresi : Osmanağa Mahallesi Piri Çavuş Sokak No: 6
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Suç ve Ceza
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır