Dostoyevski'nin ölümsüz eserlerinden "Suç ve Ceza", Hayal Perdesi Beyoğlu'nda sahneleniyor.
XIX. yüzyıl Rusya'sından tüm zamanlara ve tüm toplumlara atılan bir çığlık... Raskolnikov'un baltası kimileri için insanlığa karşı işlenmiş bir suçun, kimileri için de işlenmiş büyük suçların cezasının simgesidir.
Öldürülen, zavallı yaşlı kadın mı, yoksa sömürü ve zalimliğin ifriti mi? Katil, kendini adaletin silahı olarak gören bir narsist mi, yoksa adalete sunulan bir kurban mı?
Dostoyevski, kimi zaman Raskolnikov, kimi zaman bir fahişe, kimi zaman öldürülen yaşlı bir kadın, kimi zaman da cinayeti soruşturan bir savcının sesi olup; aslında sistemin herkese aynı yok edicilikle davrandığını gösteriyor.
Yabancı Sahne'de; Deniz Hamzaoğlu'nun uyarlaması ve yönetiminde sahnelenen Suç ve Ceza bu soruların yanıtlarını seyircinin şah damarlarında aradığı bir oyun.
Yazan: F. Dostoyevski
Çeviren: Anzhela Barshchevskaya
Uyarlayan - Yöneten: Deniz Hamzaoğlu
Oyuncular: Yiğit Uçan, Gülay Say, Deniz Hamzaoğlu
Müzik: Yiğit Güçlü
Yönetmen Yardımcısı: Yiğit Uçan
Kostüm Tasarım: Gülay Say
Işık - Görsel Tasarım: Özgür Özkan Güngör
Işık Kumanda: Doğa Demirhan
Kondüvit: Görkem Yankın
Sahne Amiri: Elif Yüce
Fotoğraf: Eyüp Doğdu
Grafik Tasarım: Dilek Baş
Genel Sanat Yönetmeni: Deniz Hamzaoğlu
İdari Müdür ve Org. Sorumlusu: Özgür Özkan Güngör
Suç ve Ceza
Dostoyevski'nin ölümsüz eserlerinden "Suç ve Ceza", Hayal Perdesi Beyoğlu'nda sahneleniyor.
Dostoyevski'nin ölümsüz eserlerinden "Suç ve Ceza", Hayal Perdesi Beyoğlu'nda sahneleniyor.