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Suç ve Ceza

Suç ve Ceza

Dostoyevski'nin ölümsüz eserlerinden "Suç ve Ceza", Hayal Perdesi Beyoğlu'nda sahneleniyor.

Suç ve Ceza

Dostoyevski'nin ölümsüz eserlerinden "Suç ve Ceza", Hayal Perdesi Beyoğlu'nda sahneleniyor.

XIX. yüzyıl Rusya'sından tüm zamanlara ve tüm toplumlara atılan bir çığlık... Raskolnikov'un baltası kimileri için insanlığa karşı işlenmiş bir suçun, kimileri için de işlenmiş büyük suçların cezasının simgesidir.

Öldürülen, zavallı yaşlı kadın mı, yoksa sömürü ve zalimliğin ifriti mi? Katil, kendini adaletin silahı olarak gören bir narsist mi, yoksa adalete sunulan bir kurban mı?

Dostoyevski, kimi zaman Raskolnikov, kimi zaman bir fahişe, kimi zaman öldürülen yaşlı bir kadın, kimi zaman da cinayeti soruşturan bir savcının sesi olup; aslında sistemin herkese aynı yok edicilikle davrandığını gösteriyor.

Yabancı Sahne'de; Deniz Hamzaoğlu'nun uyarlaması ve yönetiminde sahnelenen Suç ve Ceza bu soruların yanıtlarını seyircinin şah damarlarında aradığı bir oyun.

Yazan: F. Dostoyevski 

Çeviren: Anzhela Barshchevskaya

Uyarlayan - Yöneten: Deniz Hamzaoğlu 

Oyuncular: Yiğit Uçan, Gülay Say, Deniz Hamzaoğlu

Müzik: Yiğit Güçlü

Yönetmen Yardımcısı: Yiğit Uçan

Kostüm Tasarım: Gülay Say 

Işık - Görsel Tasarım: Özgür Özkan Güngör 

Işık Kumanda: Doğa Demirhan 

Kondüvit: Görkem Yankın

Sahne Amiri: Elif Yüce

Fotoğraf: Eyüp Doğdu

Grafik Tasarım: Dilek Baş 

Genel Sanat Yönetmeni: Deniz Hamzaoğlu

İdari Müdür ve Org. Sorumlusu: Özgür Özkan Güngör

Kaynak: Etkinlik.io

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