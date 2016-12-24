Dostoyevski'nin ölümsüz eserlerinden "Suç ve Ceza", Hayal Perdesi Beyoğlu'nda sahneleniyor.



XIX. yüzyıl Rusya'sından tüm zamanlara ve tüm toplumlara atılan bir çığlık... Raskolnikov'un baltası kimileri için insanlığa karşı işlenmiş bir suçun, kimileri için de işlenmiş büyük suçların cezasının simgesidir.



Öldürülen, zavallı yaşlı kadın mı, yoksa sömürü ve zalimliğin ifriti mi? Katil, kendini adaletin silahı olarak gören bir narsist mi, yoksa adalete sunulan bir kurban mı?



Dostoyevski, kimi zaman Raskolnikov, kimi zaman bir fahişe, kimi zaman öldürülen yaşlı bir kadın, kimi zaman da cinayeti soruşturan bir savcının sesi olup; aslında sistemin herkese aynı yok edicilikle davrandığını gösteriyor.



Yabancı Sahne'de; Deniz Hamzaoğlu'nun uyarlaması ve yönetiminde sahnelenen Suç ve Ceza bu soruların yanıtlarını seyircinin şah damarlarında aradığı bir oyun.



Yazan: F. Dostoyevski



Çeviren: Anzhela Barshchevskaya



Uyarlayan - Yöneten: Deniz Hamzaoğlu



Oyuncular: Yiğit Uçan, Gülay Say, Deniz Hamzaoğlu



Müzik: Yiğit Güçlü



Yönetmen Yardımcısı: Yiğit Uçan



Kostüm Tasarım: Gülay Say



Işık - Görsel Tasarım: Özgür Özkan Güngör



Işık Kumanda: Doğa Demirhan



Kondüvit: Görkem Yankın



Sahne Amiri: Elif Yüce



Fotoğraf: Eyüp Doğdu



Grafik Tasarım: Dilek Baş



Genel Sanat Yönetmeni: Deniz Hamzaoğlu



İdari Müdür ve Org. Sorumlusu: Özgür Özkan Güngör