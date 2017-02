Suç Örgütüne Yönelik Operasyon - 30 Kişi Tutuklandı

Çorum'da, ekmeğin fiyatının belirli oranda tutulması amacıyla iş adamları, fırın işletmecileri ve ekmek üreticilerine baskı yaptıkları ve "komisyon" adı altında haraç aldıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen, aralarında polis ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 31 şüpheliden 30'u tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Geniş güvenlik önlemleri altında Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan, aralarında örgütün elebaşı S.B, Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı A.Ç, polis memurları S.O, Ö.Y, H.Ö. ve M.E. ile infaz koruma memuru B.Y'nin de olduğu 30'u tutuklandı. Zanlılardan emniyet idari personeli M.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari 1 şüphelinin de arandığı bildirildi.



Olay



Çorum'da 11 Ocak'ta, fırın işletmecileri ve ekmek üreticileri başta olmak üzere iş adamları üzerinde baskı, tehdit ve cebir uygulanarak il genelinde ekmek satış fiyatının belirli seviyede tutulduğu, nakliye ve servis işleri yapan kişilerle içkili mekanlardan komisyon adı altında haraç istendiği, anlaşmazlık çözme bahanesiyle haksız çıkar elde edildiği ve zorla senet imzalattırıldığı iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 39 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 31 şüpheli yakalanmış, çeşitli suçlardan açık cezaevinde hükümlü olarak kaldıkları anlaşılan 7 şüpheli de soruşturma kapsamında emniyete götürülmüştü.