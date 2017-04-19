Suç Makinası Teslim Oldu

Eskişehir'de silahlanma yaralama olayına karıştığı ve 4 farklı suçtan araması olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak mahallesinde Ersoy Ç. ile Sefer Sarıtaş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Sefer Sarıtaş yanındaki tabanca ile Ersoy Ç'yi yaraladı. Yaralanan Ersoy Ç. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan şüpheli, 7 gün sonra polis ekiplerine teslim oldu. Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin ruhsatsız silah taşıma, haneye tecavüz, mala zarar verme ve tehdit suçlarından arandığı ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR