Maltepe Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı "Şubat Tatili Çocuk Şenliği" başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların büyük ilgi gösterdiği şenliğin ilk oyunu, "Burnunu Kaybeden Palyaço", Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Birol Engeler'in yönettiği, Süha Uygur'un Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı oyunda Erhan Temiz, Giray Ayla, Murat Akçay, Özge Ceylan Koruklu ve Sinem Akar rol aldı.



Şenlik kapsamında çocuklar için renkli eğlencelere de yer verildi. Maskotların, çizgi karakterlerin, sevimli kuklaların katıldığı ekipler minikleri eğlendirirken, yüz boyama etkinliği de yapıldı.