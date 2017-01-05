Ülkemizi Avustralya'dan Amerika'ya 20'yi aşkın ülkede başarı ile temsil etmiş Şef Serkan Bozkurt tarafından kurulan akademi, U düzen uygulamalı mutfak sisteminde verdiği eğitimin yanı sıra teori ve pratiği eş zamanlı öğreten bir eğitim modeli uyguluyor. Akademi bilinçli, teknik hakimiyeti yüksek ve inovatif aşçılar, pastacıları, yarının şeflerini yetiştirmeye devam ediyor. Akademi öğrencilerine M.E.B. sertifikası ile WACS Uluslararası Mesleki Yeterlilik Sertifikası – "WACS Professional Cook- Commis Chef Certificate" kazanma şansını vermesi ile de farklılaşıyor.

Chef's Table Mutfak Akademisi öğrencileri, WACS sertifikası ile artık aşçılıkta/pastacılıkta global standartlarda en geçerli kariyere sahip olacak. Sertifika sahibi olmak tüm dünyadaki uluslararası oteller ve işletmelerde çalışma imkanını elde etmek ve 'Master Chef'lik kariyerine devam edebilmek anlamına geliyor.

Profesyonel Aşçılık Eğitimi

Akademi, teknikler üzerinden dünya mutfağını öğreterek, yaptığını ifade edebilecek, bilinçli ve ayakları yere basan geleceğin şeflerini yetiştiriyor. Aşçılığı mesleğe dönüştürmek ve inovatif yaklaşımlar ile kendini geliştirip, uluslararası standartta mesleğe ve sertifikaya sahip olmak isteyenler için yeni dönem eğitim Şubat'ta başlıyor. En son teknoloji ile donatılmış mutfaklarında U düzen mutfak yapısında bireysel çalışılan istasyonlarda butik eğitim veren akademi, eğitmen şeflerin öğrenciler ile bire bir ilgilenmesine olanak sağlıyor. Öğrenciler eğitmenleri ve anlatılanları kolaylıkla görüp uygulayabiliyor. Teknikten tarife giden bir eğitim şekli benimsenen akademide her konu detayları ile kullanılacak ürünlerin nereden geldiği bilgisine kadar inilerek işleniyor. Örneğin etin ilk önce genel özellikleri ve hayvanın hangi bölümünden, hangi özelliklere sahip ve hangi teknikler ile örtüşebilecek yapılar olduğu öğretiliyor. Bunun başlangıcı olarak da öğrenciler ile öncelikle büyük kasaphanelere girilip, hayvanın bölümlerinin yerinde incelenmesi ile işe başlanır, eğitim mutfaklarına ve teori devamlılığı ile pratiğe taşınır.