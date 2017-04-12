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Şubat Ayı Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı
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Şubat Ayı Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı

Şubat ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 0,3 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,3 arttı.

Şubat Ayı Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı

Şubat ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 0,3 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,3 arttı. Miktar endeksinde ise ihracatta yüzde 1,6, ithalatta yüzde 5,3 düşüş görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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Dış Ticaret, İhracat
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