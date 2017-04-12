Şubat Ayı Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı
Şubat ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 0,3 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,3 arttı.
Şubat ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 0,3 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,3 arttı. Miktar endeksinde ise ihracatta yüzde 1,6, ithalatta yüzde 5,3 düşüş görüldü.
Kaynak: Dunya.com
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Altın durdurulamıyor! Çeyrek altın tarihi rekorunu kırdı
-
Bakanlıktan icra borcu olanlara müjdeli haber!
-
5,5 kiloluk 'Prens'in fiyatı dudak uçuklatıyor
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Hastane son durumunu açıkladı! İbrahim Erkal'dan kötü haber