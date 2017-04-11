Şubat Ayı Cari Açık Rakamları Belli Oldu

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 747 milyon dolar oldu.

BEKLENTİ 2,5 MİLYAR DOLARDI

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 2,5 milyar dolar oldu.

Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, ocak ayında 2 milyar 762 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 163 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

DIŞ TİCARET AÇIĞININ ARTMASI ETKİLİ OLDU

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 546 milyon ABD doları artarak 2.491 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan, aynı dönemde ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 230 milyon ABD doları azalarak 154 milyon ABD doları, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 200 milyon ABD doları artarak 519 milyon ABD doları olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon ABD doları tutarında artarak 502 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 26 milyon ABD doları azalarak 645 milyon ABD doları olmuştur.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon ABD doları azalarak 270 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

RESMİ REZERVLER ARTTI

Portföy yatırımları 907 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 331 milyon ABD doları, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 179 milyon ABD doları net alım yaptığı görülmektedir.

Resmi rezervler 576 milyon ABD doları artmıştır.