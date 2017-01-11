Subaşıoğlu'ndan Dördüz Bebekli Aileye Ziyaret

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2 ay önce dördüz bebekleri olan Veli-Arzu Altıntaş çiftine ziyarette bulundu.



Eşi Hacer Subaşıoğlu ile Altıntaş ailesini evinde ziyaret eden Subaşıoğlu, 2 ay önce prematüre olarak dördüz bebekleri dünyaya gelen ailesini tebrik etti.



Bebeklere Armağan, Haktan, Çağan, Yaman isimlerini veren ailenin Asil Andaç isminde bir erkek de çocuğu bulunurken eşiyle bebeklerle tek tek ilgilenen Subaşıoğlu, "Dördüz bebekleri Merkezefendi'nin bereketi olarak nitelendiriyoruz. Bilirsiniz çocuklar dünyaya bereketiyle gelir. Altıntaş ailesini çok güzel günler bekliyor. İnşallah bebeklerimizin hayırlı, sağlıklı bir ömrü olur. Dördüzlerimiz Merkezefendi Belediyemize birer emanettir." dedi.