Subaşı'na Yeni Yol Temizleme Aracı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Altınova Şubaşı Belediyesi'ne yol süpürge ve temizlik aracı hibe edildi.



Subaşı belediyesi'ne hibe edilen yol süpürme ve temizlik aracı hizmete girdi. Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yeni araçla büyük bir eksikliğin giderildiğini söyleyerek, "Belediyemiz hizmet araçlarına bir yenisini daha ekleyerek, beldemizdeki hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşıdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hibe edilen yol süpürme ve temizlik aracını halkımızın hizmetine kazandırdık. Sayın Bakanımıza, il başkanımıza ve milletvekilimize belde halkım adına teşekkür ederim" dedi. - YALOVA