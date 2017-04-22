Subaru'dan Suv Konsepti: Ascent
CARMEDYA.COM – Subaru, New York Otomobil Fuarı’nda, 7 kişilik oturma kapasitesi ve dev boyutlarıyla “En Büyük Subaru” unvanını kazanacak olan yeni SUV’sini tanıttı.
Kaynak: Carmedya.com
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