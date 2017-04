Subaru Ascent SUV Konsept, Dinamik ve Dayanıklı Tasarım





Subaru Ascent SUV Concept: Subaru'nun en büyük SUV'si New York Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Subaru Ascent SUV Konsept, 7 Kişilik En Büyük SUBARU!



Subaru, yepyeni direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli benzinli bir motora sahip; 3 sıra oturma kapasitesi sunabilen, markanın en büyük SUV modelinin adının Ascent olacağını; New York Otomobil Fuarı'nda tanıttığı konsept ile beraber açıkladı.



Subaru, New York Otomobil Fuarı'nda; 7 kişilik oturma kapasitesi ve dev boyutlarıyla "En Büyük Subaru" unvanını kazanacak olan yeni SUV'sini tanıttı. Ascent SUV Concept adındaki yeni modelde tamamen yeni geliştirilen turbo beslemeli; direkt enjeksiyonlu 2.4 litrelik bir boxer motor da ilk defa tanıtıldı.



Subaru'nun "Dinamik ve Dayanıklı" tasarım felsefesine göre şekillendirilen Ascent SUV Concept; geniş çamurlukları ve heybetli radyatör ızgarasıyla markanın simetrik sürekli dört çeker felsefesini vurguluyor.



Önde 2, ortada 2 ve arkada 3 kişilik oturma kapasitesiyle Subaru'nun en fazla yolcu taşıyan aracı konumuna gelecek olan Ascent; bu konsept çalışmasında dokunmatik ekranlarıyla dikkat çekiyor.



VIZIV-7 konsept aracın tasarımından izler taşıyan Subaru Ascent'in havada asılı duran kokpiti geniş orta konsol üzerinden yükseliyor. 5,050 metre uzunluğunda, 1,990 metre genişliğinde ve 1,840 metre yüksekliğinde olan Ascent; büyük boy SUV'lerin oldukça popüler olduğu ABD pazarı için çok önemli bir ürün olmayı hedefliyor.



Ascent'in seri üretim modeli, Subaru'nun geçen sene tanıttığı yeni Subaru Global Platformu üzerinden yükselecek. Subaru'nun ABD Indiana'daki fabrikasında üretilecek olan aracın ticarileştirilecek versiyonu; bu yılın sonunda Los Angeles Fuarı'nda sergilenecek ve 2018 yılından itibaren sadece Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak.



