Subaru Ascent Suv Concept, New York'ta Tanıtıldı

Subaru, en büyük SUV modelinin adının Ascent olacağını New York Otomobil Fuarı'nda tanıttığı konseptle birlikte açıkladı.



Şirket açıklamasına göre, Subaru, 7 kişilik oturma kapasitesi ve "dev" boyutlarıyla "En Büyük Subaru" ünvanını kazanacak olan yeni SUV'unu New York Otomobil Fuarı'nda tanıttı.



Ascent SUV Concept adındaki yeni modelde tamamen yeni geliştirilen turbo beslemeli, direkt enjeksiyonlu 2.4 litrelik bir boxer motor da ilk defa tanıtıldı.



Subaru'nun "Dinamik ve Dayanıklı" tasarım felsefesine göre şekillendirilen Ascent SUV Concept, geniş çamurlukları ve heybetli radyatör ızgarasıyla markanın simetrik sürekli dört çeker felsefesine vurgu yapıyor. Önde 2, ortada 2 ve arkada 3 kişilik oturma kapasitesiyle Subaru'nun en fazla yolcu taşıyan aracı konumuna gelecek olan Ascent, bu konsept çalışmasında dokunmatik ekranlarıyla öne çıkıyor.



VIZIV-7 konsept aracın tasarımından izler taşıyan Subaru Ascent'in havada asılı duran kokpiti geniş orta konsol üzerinden yükseliyor. 5,050 metre uzunluğunda, 1,990 metre genişliğinde ve 1,840 metre yüksekliğinde olan Ascent, büyük boy SUV'ların son derece popüler olduğu ABD pazarı için çok önemli bir ürün olmayı hedefliyor.



Ascent'in seri üretim modeli, Subaru'nun geçen yıl tanıttığı yeni Subaru Global Platformu üzerinden yükselecek. Subaru'nun ABD Indiana'daki fabrikasında üretilecek olan aracın ticarileştirilecek versiyonu, bu yılın sonunda Los Angeles Fuarı'nda sergilenecek ve 2018 yılından itibaren sadece Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak.