- Suavi'den Beşiktaş'a destek mesajı



LYON - Ses sanatçısı Suavi, Beşiktaş'ın Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesi destek mesajı paylaştı.

Beşiktaş'ın Lyon ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçı öncesi Beşiktaş taraftarı ses sanatçısı Suavi'den takımına destek geldi. Karşılaşma öncesi Lyon'dan mesajını paylaşan, güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ancak Beşiktaş'ın da artıları olduğundan bahsetti. Dostluk mesajı veren Suavi, Beşiktaş'a şans diledi.