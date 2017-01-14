Suat Suna'nın 90'lı yıllardan günümüze ulaşan müzik kariyerinde, yeni albümü "10" ile birlikte toplam 10 albümü, sözü ve müziği kendine ait 100'den fazla şarkısı bulunuyor. Bu şarkıların arasında; Fatih Erkoç, Işın Karaca, Aşkın Nur Yengi, Yıldız Tilbe, Asya ve Hülya Avşar başta olmak üzere bir çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen eserler de var.



Suat Suna, 14 Ocak Cumartesi Akşamı Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.