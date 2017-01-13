Çok mu açsanız? İşte bu tarif tam size göre :

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İşte o tarif:

Kıymalı Pide - Malzemeler

2.5 ( 5/2 ) su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

750 gr un

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

Kıymalı harcı için;

2 adet biber

300 gr kıyma

1 adet kuru soğan

Kararında karabiber, tuz

Hazırlanışı

Geniş bir kaba tuz, toz şeker ve un koyulur. Küçük bir kapta su, maya ve şeker karıştırılır una eklenerek hamur kıvamına gelene dek yoğrulur. Hamur kıvam aldığında 45 dakika mayalanmaya bırakılır. Bu arada tavada çok az zeytinyağıyla kıyma biraz kavrulur. Sonra soğan eklenerek kavurmaya devam edilir. Tuz ve karabiberle baharatlandırılıp kenara alınır. Mayalanan hamurdan parçalar alınarak el yardımıyla kayık şeklinde 30-35 cm boyunda ve 10-15 cm eninde açılır. Açılan hamurun ortasına boylamasına harçtan koyulur. Malzemenin dışında kalan hamur malzemenin üzerine doğru kıvırıp iki kenarda birleştirerek kapatılır. 220 derecede ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirilir. Piştikten sonra tereyağı sürerek servis edilir.