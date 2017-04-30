Türkiye Sualtı Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile düzenlenen Sualtı Ragbisi Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.



Alanya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün boyunca süren şampiyonada 5'i kadın 16 takım mücadele etti. Final gününde yarışlar saat 09.00 da başladı. Alanya'da ilk kez gerçekleşen organizasyon, kapanış seremonisi ve ödül töreni ile tamamlandı.



Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Sualtı Ragbisi Gençler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğu Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü elde ederken ikinciliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Ege Üniversitesi Spor Kulübü kazandı.



Kadınlarda şampiyon takım İzmir Büyükşehir Belediyesi



Sualtı Ragbisi Gençler Türkiye Şampiyonası kadınlar kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu. İzmir'in diğer temsilcileri İzmir Yüzme Triatlon Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Göztepe Spor Kulübü ise üçüncü oldu. - ANTALYA