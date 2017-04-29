Sualtı Ragbisi: 24 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası
Sualtı Ragbisi 24 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası başladı.
Sualtı Ragbisi 24 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası başladı.
Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya erkeklerde 11, kadınlarda 5 takım katıldı.
Türkiye Sualtı Federasyonuna bağlı sualtı ragbisi teknik kurul üyesi Didem Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar sonra İzmir dışında bir şampiyonanın gerçekleştirildiğini söyledi.
Özden, 3 gün sürecek şampiyonada 36 karşılaşma düzenleneceğini belirterek, turnuva sonucunda milli takım seçmelerinin yapılacağını ifade etti. Sualtı ragbisi nedir sorularıyla çok sık karşılaştıklarını anlatan Özden, "3,5 ila 5 metre derinlikte oynanabiliyor. 6'şar kişilik takımda oyuncular paslaşarak gol atıyor. Bu oyunda mevkiler var. Tıpkı diğer takım oyunlarındaki gibi." dedi.