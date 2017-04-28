Sualtı Ragbisi 24 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası başladı.



Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya erkeklerde 11, kadınlarda 5 takım katıldı.



Türkiye Sualtı Federasyonuna bağlı sualtı ragbisi teknik kurul üyesi Didem Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar sonra İzmir dışında bir şampiyonanın gerçekleştirildiğini söyledi.



Özden, 3 gün sürecek şampiyonada 36 karşılaşma düzenleneceğini belirterek, turnuva sonucunda milli takım seçmelerinin yapılacağını ifade etti. Sualtı ragbisi nedir sorularıyla çok sık karşılaştıklarını anlatan Özden, "3,5 ila 5 metre derinlikte oynanabiliyor. 6'şar kişilik takımda oyuncular paslaşarak gol atıyor. Bu oyunda mevkiler var. Tıpkı diğer takım oyunlarındaki gibi." dedi.