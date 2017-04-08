Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi 23 Yaş ve Altı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.



Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 19 kulüpten 17'si erkek, 10'u kadın olmak üzere 27 takımda 266 sporcu mücadele ediyor.



Dünyanın en zor spor branşları arasında gösterilen ve 3 gün sürecek sualtı hokeyi maçlarında mücadele eden takımlar, şampiyonluk için nefeslerini tutacak. Şampiyona, 9 Nisan Pazar günü sona erecek.



Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, şampiyonanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Organizasyonun Çorum'da yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı Zeki Gül de şampiyonaya katılan takımlara başarı dileyerek, "Çorum'da bu spor branşının gelişmesine katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki yıllarda sualtı hokeyi müsabakalarında mücadele edecek takım bile çıkarabiliriz." diye konuştu.