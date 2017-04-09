Sualtı Hokeyi: 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Çorum'da ilk kez düzenlenen ve Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün süren müsabakalarda, 17'si erkek, 10'u kadın olmak üzere toplam 27 takımdan 266 sporcu mücadele etti.



Müsabakalar sonunda kadınlarda birinciliği Buz Spor Kulübü, ikinciliği BYEM Spor Kulübü, üçüncülüğü de Deniz Yıldızları Spor Kulübü elde etti. Erkeklerde ise Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinci, Olimpik Yüzme Spor Kulübü ikinci, Denizatı Spor Kulübü de üçüncü oldu.



TSSF Başkanı Şahin Özen, şampiyon olan ve dereceye giren takımları başarısından dolayı tebrik ederek ödüllerini takdim etti.