Sualtı dünyası onlara emanet

Aldıkları 1. Sınıf Dalgıç eğitimi ile mezuniyetlerinden itibaren tüp geçit ve boru hattı projelerini gerçekleştiren sualtı inşaat şirketlerinden yurt içi ve yurt dışı dalış şantiyelerine, tersanelerden sualtı kazıları yapan arkeolojik ekiplere kadar pek çok alanda çalışma imkânı bulan Ege Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Programı öğrencilerini parlak bir gelecek bekliyor.

Mezunlarına ayrıcalıklı bir mesleki yaşam sunan Sualtı Teknolojisi Programı, kalifiye eleman ihtiyacı yoğun olan sektöre her yıl taze kan sağlıyor. Yaklaşık 400 öğrencinin halen eğitim aldığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından denetlenen ve yetkilendirilen programdan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında geniş istihdam olanakları ile mezun oluyor. 2014 yılından bu yana programdan mezun olan 25 öğrencinin hemen hemen tamamı sektörde göreve başlarken programın yıllık kontenjanı YÖK tarafından 40'a yükseltilmiş durumda. Program öğrencilerinin yüzde 10'unu her yıl kız öğrenciler oluşturuyor.

HEDEF DONANIMLI, DENİZ VE SUALTINI SEVGİSİNE SAHİP GENÇLER YETİŞTİRMEK

Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliğine göre stajlarını tamamladıktan sonra 1. Sınıf Dalgıç yeterliliğini sınavsız olarak kazanan program mezunları, sanayi dalgıcı olarak ve gerekli sertifikaları tamamladıktan sonra turizm dalgıçlığı alanlarında görev yapıyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Sualtı Teknolojisi Programına "Ege Üniversiteli" olmayı hayal eden gençleri beklediklerini ifade eden Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve UDMYO Kurucu Müdürü Prof. Dr. Cengiz Metin, "Deneyimli, alanlarında uzman ve dinamik öğretim kadrosu ve sürekli yenilenen güncel altyapısıyla, uluslararası standartlara uygun, çağdaş ve sektörde rekabet edebilecek özgüvene ve donanıma sahip öğrenciler yetiştiren Ege Üniversitesi olarak, denizi ve sualtı sevgisini aşılamayı hedeflediğimiz gençlerimizi programımıza bekliyoruz" dedi.

DOLGUN ÜCRETLE İSTİHDAM

UDMYO Müdür Vekili ve Sualtı Teknolojisi Program Sorumlusu Doç. Dr. F. Ozan Düzbastılar ise Sualtı Teknolojisi teknikerlerinin, günümüzde gelişen teknoloji ve insan hayatını kolaylaştırmak için yapılan tüp geçitler, limanlar, sualtı boru hatları, fiber kablolar gibi sualtı yapılarının inşasından gemi bakımı, kafes işletmeleri, arama-kurtarma faaliyetleri, basınç odası operatörlüğü gibi geniş bir iş alanında istihdam sağlayabilen, soğukkanlı, disiplinli ve diğer meslek gruplarıyla koordineli çalışabilen kişiler olma özelliğini taşıdıklarını belirtti. Mezunların 3000-3500 TL'den başlayan ücretler ile göreve başladıklarını ve deneyimleri arttıkça daha geniş olanaklara sahip olduklarını dile getiren Doç. Dr. Düzbastılar, öğrencilerin staj dönemlerinden itibaren iş teklifleri almaya başladığını söyledi.

GENİŞ ÇALIŞMA OLANAKLARI

Sualtı Teknolojileri Programı eğitimleri süresince öğrenciler, en son teknolojiyi kullanarak ileri düzeyde dalış tecrübesi ve bilgisine sahip oluyor. Doç. Dr. Düzbastılar'ın dile getirdiklerine ek olarak program mezunları, sualtı inşaatları, temel kurma, ultrasonik kalınlık ölçümü, katodik koruma, sörvey çalışmaları, kaynak ve kesimler yapma, deniz deşarj hatlarının bakım ve onarımı, sondajlama ve enkaz kaldırma, derin sularda zemin araştırma sondajı, sualtı araştırmaları, dalış projeleri geliştirme, şamandıra donatım ve bakım, gemi kurtarma, her türlü sualtı yapısı bakım-onarım, akvaryum bakımı, balık çiftlikleri bakımı, denizde çevresel kontrol testleri, şamandıra bakım-onarım ve inşaatları, petrol platformu inşası ve bakımı, gaz platformu inşası ve bakımı, sismik araştırma, kanalizasyon işleri, balık ağlarının denizden çıkartılması, dalış organizasyonları kurma ve yönetme, sualtı fotoğraf ve video çekimleri, dalış eğitimi, danışmanlık ve bilirkişilik gibi pek görevde yer alıyor.

DİKEY GEÇİŞ İMKÂNI

Türkiye genelinde üniversite adayı öğrenciler tarafından en çok tercih edilen programlar arasında yer alan Sualtı Teknolojileri Programı, YGS-6 puan türünden öğrenci alıyor ve Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Liselerinden sınavsız geçiş imkânına sahip. İzmir'in Urla İlçesi'nde, Ege Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesi yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden programın mezunları ayrıca Su Ürünleri Fakülteleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans diploması alabiliyor.

