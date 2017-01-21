Sualtı Dünyası'nı Atölyelerle Keşfettiler

Minik öğrenciler, sualtı dünyasının büyülü dünyasında eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardılar.

Neşe Erberk ile Mutlu Bir Gelecek anaokulu öğrencileri, Eti Sualtı Dünyası'nda düzenlenen atölyelerde sualtı canlılarının yaşamlarını öğrendiler. 40 öğrencin katıldığı eğitimlerde 'Balık besleme, Deniz kirliliği, Dalgıç iletişimi ve Sulu deneyler atölyeleri gerçekleştirildi.

Balık Besleme atölyesinde öğrenciler Su Ürünleri Mühendisleri ve Profesyonel Dalgıçlar eşliğinde uygulamalı olarak balık beslemenin tüm detaylarını öğrenmenin keyfini çıkardılar. Deniz kirliliği atölyesinde ise çocuklar, denizlerimizi kirletmenin zararlarını öğrendiler.

Sualtı Dünyası yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Eti Sualtı Dünyası Kış Atölyelerinin kayıtlarının devam ettiğini ifade ederek, 9-12 yaşlarındaki öğrencileri ara tatillerinde eğlenerek, bilgilerini artıracakları, Kış Atölyelerine davet etti.

