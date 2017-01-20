Su Zannederek Çamaşır Suyu İçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın su zannederek yanlışlıkla çamaşır suyu içince hastanelik oldu.



Olay dün saat 12.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel T., işyerinde çalıştığı sırada pet şişenin içinde duran çamaşır suyunu yanlışlıkla su sanarak içti. Bunun üzerine boğazında yanma olan ve zehirlenerek fenalaşan Sibel T., hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Sibel T., hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ANTALYA