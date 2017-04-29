Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri Ödendi

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinin ödendiğini bildirdi.



Ortan, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki 3 üreticinin desteklemelerden yaralandığını ifade etti.



3 üreticiye 5 milyon 839 bin liralık destekleme yapıldığını aktaran Ortan, şunları kaydetti:



"Kentimizde bulunan 6 tesisten sadece 3'ü desteklemelerden yaralanmak için başvuruda bulundu. 3 işletmemize destekleme ödemelerimizi yapmış bulunmaktayız. Bizim arzumuz bu desteklemelerden yeterince yararlanılmasıdır. Desteklemelerimiz ihtiyaç halinde yapılmaya devam edecektir."