Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri Ödendi
Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinin ödendiğini bildirdi.
Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinin ödendiğini bildirdi.
Ortan, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki 3 üreticinin desteklemelerden yaralandığını ifade etti.
3 üreticiye 5 milyon 839 bin liralık destekleme yapıldığını aktaran Ortan, şunları kaydetti:
"Kentimizde bulunan 6 tesisten sadece 3'ü desteklemelerden yaralanmak için başvuruda bulundu. 3 işletmemize destekleme ödemelerimizi yapmış bulunmaktayız. Bizim arzumuz bu desteklemelerden yeterince yararlanılmasıdır. Desteklemelerimiz ihtiyaç halinde yapılmaya devam edecektir."