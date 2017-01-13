Su Ürünleri İhracatı Artıyor

Su Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin su ürünleri ihracatının geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 arttığını, bu artışta THY'nin destinasyon sayısını artırmasının etkili olduğunu belirtti.



Kızıltan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2015 yılında 688 milyon 561 bin dolar olarak gerçekleşen su ürünleri ihracatının, 2016 yılında yüzde 15 artışla 793 milyon 879 bin dolara ulaştığını bildirdi.



Sinan Kızıltan, Ege Bölgesi'nin su ürünleri ihracatından yüzde 73 pay aldığını kaydetti.



Bu alanda son yıllarda yetiştiricilik ürünlerinin miktarının hızla arttığına, Türkiye'nin dünyada en büyük Akdeniz levreği ve çipura üreticisi haline geldiğine dikkati çeken Kızıltan, "THY'nin destinasyon sayısını artırması da ihracatımızı olumlu etkiledi. 2023 yılı için 1,5 milyar dolar olan ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.



80 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıldığını belirten Kızıltan, Hollanda, İtalya ve Almanya'nın ilk üç pazar olarak ön plana çıktığını bildirdi.